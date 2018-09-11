Birlik ve Beraberlik buluşmasında Koray Avcı sahne alacak

Malatya Gençlik ve Eğitim Derneği ile Yeşilyurt Belediyesi tarafından düzenlenecek ‘Birlik ve Beraberlik Buluşması' kapsamında ünlü sanatçı Koray Avcı Malatyalılarla buluşacak.

Malatya Gazeteciler Cemiyetini ziyaret ederek program hakkında bilgiler veren Gençlik ve Eğitim Derneği Başkanı Ahmet Bayduz, 13 Eylül 2018 Perşembe günü saat 20.00'de yapacakları etkinlik hakkında açıklamalarda bulundu.

Ülkenin ekonomik bir baskı altında olduğu bir süreçten geçtiklerini belirten Bayduz, “Kısa sürede çok sayıda proje gerçekleştirdik. Bugün ise ülkemizin yaşadığı sorunlara karşın gençlerimizi bir araya getirmek amacıyla birlik ve beraberlik buluşması düzenliyoruz. Tüm gençlerimizi bekliyoruz. Binlerce gençle birlikte Büyükşehir Belediye binası yanında Perşembe günü saat 20.00'de tüm dünyaya birliğimizi ve beraberliğimizi haykıracağız. Daha sonra da gençlerle birlikte Koray Avcı'nın konserini izleyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Yeşilyurt Belediye Başkanlığı tarafından desteklenen etkinlik ile ilgili, açıklama yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise “Perşembe günü saat 20.00'de yapacağımız etkinliğe tüm Malatyalıları davet ediyoruz” diye konuştu.

Gençlik ve Eğitim Derneği yöneticilerinin önemli bir etkinliğe daha imza attıklarını ifade eden Malatya Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Vahap Güner, başarılar dileğinde bulundu.