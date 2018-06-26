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26 Haziran 2018 11:16

Bisikletle otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

Malatya’da otomobil ile bisikletin çarpıştığı kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Bisikletle otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

26 Haziran 2018 11:16


Kaza, Malatya’nın Battalgazi ilçesinde yaşandı. Erdem Dolaş isimli genç bisikletiyle sağa dönüş yaparken Onur Dulkadiroğlu yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.



Sürücüden vefa örneği


Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, çarpışma sonucu havada takla atarak yere düşen gence ilk müdahaleyi otomobil sürücüsü ve yanındakiler yaptı. Şoka giren gence su içiren sürücü daha sonra 112 sağlık ekiplerini aradı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan bisiklet sürücüsünün yapılan sağlık muayenesinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.


Öte yandan, kazanın yaşandığı bölgeye mahallelilerin talebi üzerine Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından 1 gün sonra hız kesici set yapıldı.




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