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31 Temmuz 2018 17:22

Bitlis Valisi Ustaoğlu’ndan Darende’ye ziyaret

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu Darende’yi ziyaret ederek bir dizi temaslarda bulundu.

Bitlis Valisi Ustaoğlu’ndan Darende’ye ziyaret

31 Temmuz 2018 17:22


Vali Ustaoğlu ilçede Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince’yi ziyaret etti. Kaymakam Zengince Bitlis Valisi Ustaoğlu’nu karşılayarak ilçenin tarihi ve turistik değerlerini tanıttı. Burada konuşan Vali Ustaoğlu, “Özellikle manevi atmosferi, sıcak insanları, tarihi, kültürel yapısı ve değerleriyle Darende önemli bir ilçemiz. Yeşili, tarihi, doğası ve maneviyatıyla mükemmel bir uyum içinde olan Darende, Malatya’nın tanıtımında önemli bir yere sahip olduğunu görüyoruz. Fırsat buldukça güzel ilçemizi ziyaret edeceğim” diye konuştu.




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