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24 Temmuz 2018 14:43

Bitlisli fotoğrafçılar Malatyalı fotoğraf severler ile buluştu

Malatya Kent Konseyi Fotoğrafçılık Çalışma Kursu, fotoğraf sanatçılarını ağırlamaya ve fotoğraf severler ile buluşturmaya devam ediyor.

Bitlisli fotoğrafçılar Malatyalı fotoğraf severler ile buluştu

24 Temmuz 2018 14:43


Fotoğrafçılık Çalışma Grubunun bu haftaki konukları Bitlisli fotoğraf sanatçıları Özkan Olcay ve İsmail Araboğa oldu.


Kent Konseyi Hamit Fendoğlu Toplantı Salonu’nda gerçekleşen programa fotoğraf sanatçısı Özkan Olcay “Tozlu Yolculuk”,”Kubbet-ül İslam, Ahlat” ve “Objektifime Yansıyanlar” adlı fotoğraf sunumlarıyla, fotoğraf sanatçısı İsmail Araboğa ise “Bitlis Hayattan Kareler” adlı sunumuyla fotoğraf severler ile buluştu.


Fotoğraf sanatçısı Özkan Olcay, çekilen her fotoğrafın bir emeği olduğunu söyleyerek, “Objektifimize yansıyan güzellikleri ve yaşadığımız bölgeyi fotoğraf severlerin ve insanların görmesi için çaba sarf ediyoruz” ifadelerini kullandı.


Fotoğraf sanatını yapmalarının bir diğer amacının yaşadıkları ili ve ilçeyi tanıtmak olduğunu vurgulayan Olcay, “Malatya’daki dostlarımıza yaşadığımız bölgeyi tanıtmaya çalıştık. Verimli ve güzel bir program geçirdik. Malatya Kent Konseyine ve Malatya Kent Konseyi Fotoğrafçılık Çalışma Grubuna çok teşekkür ediyorum” dedi.


Fotoğraf sanatçısı İsmail Araboğa’da Malatya’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bizlere bu imkanı tanıyan Malatya Kent Konseyine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Programda gerçekleşen fotoğraf sunumu ve söyleşinin ardından Kent Konseyi Genel Sekreterliği tarafından fotoğraf sanatçıları Özkan Olcay ve İsmail Araboğa’ya teşekkür plaketi takdim edildi.


İki gün Malatya’da kalan fotoğraf sanatçıları Darende, Kuluncak, Hekimhan ilçelerinde fotoğraf çekimleri yaptılar.




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