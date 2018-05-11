Bocce Grup Müsabakaları sona erdi

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 2017 - 2018 Okul Sporları faaliyet programında yer alan, 7 - 9 Mayıs 2018 tarihlerinde İnönü Stadyumunda yapılan 27 ilden 135 sporcunun yarıştığı, Okullar Arası Bocce Küçükler Grup Müsabakaları tamamlandı. İnönü Stadyumunda yapılan ödül törenine Okul Sporları Şube Müdürü Murat Kılınç, Okul Sporları Personeli Yalçın Sincer, Cengiz Yiğit, sporcular, beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörler katıldı. Dereceye giren okullara kupa ve madalyalarını Okul Sporları Şube Müdürü Murat Kılınç verdi. Bocce Küçükler Grup Müsabakalarında dereceye giren okul sıralaması ise şöyle oluştu:

"Küçük Kızlar da, 1. Turgut Özal Orta Okulu (Mardin), 2. İnce Kaya Orta Okulu (Siirt), 3. Gazi, Kamil Ayhan Orta Okulu (Elazığ), 4. Koca Vilayet Orta Okulu (Mersin) Küçük Erkekler de, 1. Mehmet Ünsal Orta Okulu (Gaziantep), 2. Koca Vilayet Orta Okulu (Mersin), 3. Çukurova Orta Okulu (Osmaniye), 4. Uluğbey Orta Okulu (Adana)."