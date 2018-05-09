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09 Mayıs 2018 15:55

Bocce müsabakaları oynandı

Okul Sporları faaliyet programında yer alan Küçükler Bocce Grup Müsabakaları sona erdi.

Bocce müsabakaları oynandı

09 Mayıs 2018 15:55

8-9 Mayıs tarihleri arasında İnönü Stadyumu’nda oynanan müsabakalara 27 farklı ilden 15 kız 12 erkek takım katıldı.


Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 2017 - 2018 Okul Sporları faaliyet programında yer alan Küçükler Bocce Grup Müsabakaları sona erdi. 8-9 Mayıs tarihleri arasında İnönü Stadyumu’nda oynanan müsabakalara 27 farklı ilden 15 kız 12 erkek takım katıldı. 135 sporcunun yarıştığı turnuvada kızlarda dereceye giren okullar Mehmet Ünsal Ortaokulu (Gaziantep), Kocavilayet Ortaokulu (Mersin), Çukurova Okulu (Osmaniye), Uluğbey Ortaokulu (Adana) oldu. Erkeklerde ise Turgut Özal Ortaokulu (Mardin), İncekaya Ortaokulu (Siirt), Gazi Kamil Ayhan Ortaokulu (Elazığ), Kocavilayet Ortaokulu (Mersin) oldu. 2018 Okul Sporları Yıldızlar Bocce Grup Müsabakaları ise 10-11 Mayıs tarihlerinde İnönü Stadyumu’nda oynanacak.


Turnuvaya 35 ilden toplam 175 sporcunun katılacağı belirtildi.




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