Diğer
Kategoriler
06 Mayıs 2018 16:10

Bodrum’daki Malatyalılar gecesine Başkan Gevrek de katıldı

Muğla Malatyalılar Derneği tarafından Bodrum’da düzenlenen Malatyalılar Gecesi yoğun katılımla gerçekleşti.

Bodrum’daki Malatyalılar gecesine Başkan Gevrek de katıldı

06 Mayıs 2018 16:10


Bodrum Bitez’de bulunan özel bir restoranda yapılan geceye katılan Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Malatyalılarla gurur duyduğunu söyledi. Gecede ödül alan Gevrek, çalışmalarına en iyi şekilde devam edeceklerini söyledi. İş, sanat ve spor dünyasından birçok ismin katıldığı gecede Malatyalı yerel sanatçı Muharrem İmik sahne alarak davetlilere eğlenceli anlar yaşattı.


Gecede bir konuşma yapan Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, "Malatyalı hemşerilerimizle gurur duyuyoruz. Bodrum’da bizi bir araya getirdiler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Türkiye’nin her yerinde Malatyalılar harika işlere imza atıyor. Malatyalıları en iyi şekilde temsil etmek için hep birlikte çalışacağız inşallah" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
24
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç