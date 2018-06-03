Bölgenin en donanımlı afet eğitim merkezi Yeşilyurt’a yapılıyor

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Çilesiz Mahallesindeki 6 bin 980 metre kare alanda inşaatına devam edilen ‘Deprem Eğitim ve Simülasyon Merkezi’ projesinin teknik alt yapısı, işlevsel yapısı ve hizmet alanlarıyla birlikte donanımlı bir afet eğitim merkezi olacağını ifade ederek, “Olası bir deprem anında yapılması gerekenlerin, simülasyon sistemiyle birebir yaşatılacağı merkezimizde gerçekleştirilecek eğitimlerle panik yaşamak yerine güvenli korunma yöntemleri öğretilecek. Merkezlerimize bir yenisini daha katacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Bütün alanlarda ki değişim ve gelişim süreciyle birlikte geleceğe daha umutla bakan Yeşilyurt’a önemli bir yatırım daha kazandıracaklarını dile getiren Çınar, “ Doğal afetlere yönelik ön hazırlıklar çerçevesinde hizmete girecek olan ‘Deprem Eğitim ve Simülasyon Merkezi’ projesinde bir adet bina, bina içerisinde depremin bire bir yaşanacağı sarsma tablası, eğitim odaları, tatbikat çadırları, bekleme ve yeşil alanlar yer alacaktır. Olası bir afet anında yapılması gerekenlerin uzman eğitmenler gözetiminde anlatılacağı, tatbikatının yapılacağı önemli bir merkez özelliği taşıyacak. İlk başta çocuklarımıza yönelik başlatılacak eğitim çalışmalarına ev sahipliği yapacak merkezimizde depremin oluş nedenleri, alınacak önlemler, sığınakların kullanma şekli ve deprem sonrasında dikkat edilmesi gereken konularda geniş kapsamlı bilgiler paylaşılacak. Eğitimlerde doğal afetlerle karşılaşıldığında panik yaşamak yerine güvenli korunma teknikleri öğretilecek. Bu sayede vatandaşlarımızın depreme karşı gerekli tedbirleri alma hususunda bilinçlendirilmeleri sağlanacaktır” ifadelerini kullandı.

Merkezin hizmete girmesinden sonra özellikle çocuklara yönelik deprem eğitim hizmetlerine öncelik tanıyacaklarını hatırlatan Başkan Çınar, “ ‘Deprem Eğitim ve Simülasyon Merkezi’nde verilecek eğitimlerden öncelikli olarak çocuklarımızın faydalanabilmesi adına eğitim çalışmalarına önem vereceğiz. Okullardan servislerle alınacak öğrencilerimiz burada eğitimden geçtikten sonra yeniden okullarına bırakılacaktır” diye konuştu.