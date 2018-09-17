Bölgenin tek engelsiz yaşam merkezi açıldı

TörenE siyaset ve iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

Battalgazi Belediyesi tarafından 7 ay önce temeli atılan Engelsiz Yaşam Merkezi, kısa sürede tamamlanarak hizmete girdi. Bölgenin ilk ve tek olma özelliğini de elinde bulunduran merkezin resmi açılış töreni gerçekleştirildi. Battalgazi Mahallesinde gerçekleşen açılış töreni, siyasetten iş dünyasına kadar birçok ismi de bir araya getirdi.

Törene Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ile çok sayıda davetli katıldı.

Programın açılışında konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, belediyecilik anlayışını insan odaklı düşündüklerini belirterek, “Katılımcılı, sosyal, kültürel, çevrenin korunması ve hizmet belediyeciliği olarak güzel hizmetle yaptık. Ama bunların yanı sıra sosyal belediyeciliği çok önemsiyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak katılımcı belediyelik anlaşışı içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Malatya'da ve bölgede bir engelsiz yaşam merkezinin şuana kadar olmadığını anımsatan Gürkan, “Burayı 7 ay gibi kısa bir sürede bitirdik. Burası standartları ile Türkiye de ilk 3'e girecek bir merkezimiz” ifadelerine yer verdi.

Daha sonra söz alan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, belediyecilik hizmetleri açısında Malatya'nın dört bir tarafında yoğun bir şekilde hizmet yapıldığını belirterek, “Bir yandan merkezi hükümet diğer yandan yerel yönetim yatırımları ile 2023 hedeflerine hazırlamaktayız” dedi.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu'da konuşmasında, böylesine önemli bir merkezi kısa sürede kente kazandırdığı için Başkan Selahattin Gürkan'a teşekkür ederek, “Başkanımız Selahattin Gürkan, yaptığı çalışmalar ve hizmetlerle siyasi partisi ne olursa olsun herkesin gönlünde taht kurmuş bir isimdir. Bu kadar kısa sürede böyle bir tesisi hizmete koydukları için kendilerine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise AK Parti ile beraber engellerin birer birer kalktığını vurgulayarak, “AK Parti olarak Türkiye'de en iddialı olduğumuz konulardan birisi de engelli vatandaşlarımıza yapmış olduğumuz hizmetler, sosyal devleti öne çıkartma noktasında atmış olduğumuz adımlar ve ayırdığımız bütçelerdir” şeklinde konuştu.

AK Parti olarak Türkiye'de en iddialı oldukları konulardan birisinin de engelli vatandaşlara yaptıkları hizmetler olduğunu dile getiren Tüfenkci, “Eğitimde görme engellilerden tutun da zihinsel engellilere kadar herkesin alfabeyi ve okuma yazmayı öğrenmesi noktasında ücretsiz kitaplardan tutun, haberleşmedeki engellerin ortadan kaldırılmasından ulaşıma ve eğitime her bir noktada sizlerden gelen taleplerin hayata geçmesi noktasında elimizden gelen gayreti gösterdik. Daha önce engelli memur alımındaki kontenjanlara baktığımızda ve bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda ne demek istediğimizi çok iyi ifade edebiliriz. Yeterli mi değil, daha fazlasını inşallah önümüzdeki dönem içerisinde yapacağız. Yeter ki gayret edin, talep edin, bizi destekleyin” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Engelsiz Yaşam Merkezi, kurdele kesimi ile birlikte hizmete girdi. Konuklar daha sonra merkezi gezerek yetkililerden bilgiler aldılar.