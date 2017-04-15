Bölgesi Girişimcilik ve Yenilikçilik İhtiyaç Analizi Projesi

Malatya Tekstil Sektörü Kümelenme Toplantısına Malatya Valisi Mustafa Toprak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, DAP İdaresi Başkan Yardımcısı Volkan Güler ve tekstil konusundaki firma ve iş dünyası yetkilileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan DAP İdaresi Başkanı Demir, Malatya’nın hazır giyim ve tekstil alanında istihdama önemli bir fayda sağlamasının yanı sıra ünü ülke sınırlarını aşmış önemli firmalarla da adını duyurduğunu ifade etti. Günümüzde rekabetin belirleyicisinin teknoloji, marka ve tasarım üstünlüğü olduğunu kaydeden Demir, Malatya tekstil ve hazır giyim sektörünün de uluslararası pazarda rekabet üstünlüğü göstermesi ve sürdürebilmesi için bazı sorunları ile baş etmesi gerektiğini söyledi.

“Kümenin köprüsünün MİAD olması son derece uygun gözükmektedir”

Malatya’daki bazı firmaların araştırma, ürün geliştirme ve yenileşim etkinliklerini sürdürdüğü belirten Demir, ancak bu durumun sektörün geneline yayılmadığını dile getirdi. Öncelikli olarak Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme (URGE) projesi ile yürütülen bu çalışmaların güçlendirilmesini ve resmi bir hale gelmesi olduğunu ifade eden Demir, “Burada kümeleşmenin bilgi temelli işbirliklerine gitmesi son derece önemli gözükmektedir. Dolayısı ile bunun birinci ayağı İstanbul’daki tekstil ve hazır giyim kümeleşmesidir. İstanbul’daki kümeleşmenin, tasarım, pazarlama, markalaşma da uzmanlaşmış, yeni ürün geliştirmeye hedefleyen AR-GE ve yenileşim esaslı bir küme olması öngörülmektedir. Bu iki kümenin köprüsünün Malatya İş Adamları Derneği (MİAD) olması son derece uygun gözükmektedir. Bu bağlamda, yani üretim teknolojileri ve ürün AR-GE’si bağlamında, yapılacak olan Ekonomi Bakanlığı UR-GE çalışmalarında MİAD’ın işbirliği kuruluşu olarak yer alması ve bu modeli Ekonomi Bakanlığına sunması son derece yararlı olacaktır” dedi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay ise Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Kızılay, İnönü Üniversitesi olarak bu projede üzerlerine düşen her türlü görevi yapacaklarını belirtti.

“Malatya üretecek İstanbul pazarlayacak”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ta Malatya’daki işsizlik oranının yüzde 7,2 olduğunu ve bunun Türkiye ortalamasının altında olduğunu ifade etti. Bunun en önemli nedeninin ise şu anda tekstil sektörünün yaklaşık 10-15 bin kişiyi istihdam etmesi olduğunu ifade eden Çalık, “DAP İdaresine teşekkür ediyorum ve bundan memnuniyet duyduğumu söylemek istiyorum. ‘Malatya üretecek, İstanbul pazarlayacak’ şimdi bu işbirliğini artırarak devam etmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Tekstil milli geliri artıran bir sektör”

Toplantının moderatörlüğünü de gerçekleştiren Vali Mustafa Toprak ise gelinen noktada tekstilin en önemli bir istihdam alanı özelliği taşıdığını söyledi. Tekstilin ülke ihracatını ve milli gelirini artıran ana sektör olduğunu ifade eden Toprak, “Tekstilin burada bir kümelenmesi varsa bu kümelenmenin teknolojisiyle, tasarımıyla, modellemesiyle birlikte kendimize ait bir markayı sonuç itibariyle ülkemiz adına çıkarabilelim. Bunu yaparken kümelenme merkezi olan Malatya’da acaba ne katkı sağlayabiliriz ve bunu daha büyük düşündüğümüzde ülkemiz adına tasarım ve modellemeyi de İstanbul üzerinden yapabilirsek İstanbul ayağının hangi noktaları bunu birlikte başarabiliriz onu sizlerin katkısıyla hayata geçirmeye çalışacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, tekstil kümesinin önemi anlatılarak, küme olarak yapılacak URGE ve IPA proje başvurularının yararları ve aciliyeti hakkında bilgiler verildi. Malatya için örnek kümelenmenin İstanbul ve Malatya illerinde olması gerektiği belirtilerek İstanbul’da marka ve pazarlama, Malatya’da ise üretim teknolojileri ve ürün üzerine olması gerektiği üzerinde duruldu.

Toplantıda ayrıca, modelleme çalışması için yakın bir tarihte İstanbul’da bir toplantının gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.