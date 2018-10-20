Bölükbaşı: Bu proje ile birlikte gönüllü birer turizm elçisi olacağız”

Yapımcı ve Senarist Abdulhakim Bölükbaşı, ‘Arafta Kalanlar: Damascus Kılıcı' sinema filmi projesi kapsamında Malatya İş Adamları Derneği'ni (MİAD) ziyaret ederek Genç MİAD Kurul ve Bilgi İşlem Sorumlusu Halis Şimşek ile bir süre görüştü.

Bölükbaşı, filmin oyuncuları arasında yer alan İlker Gülümser ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında yaptığı konuşmada “Malatyalı olmanın gururu ve onurunu her daim yaşıyorum. İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz ziyaretler kapsamında projeye ilgi ve destek oldukça güzel. MİAD'ın çalışmaları bizlere yön vermekte bu anlamda genç bir girişimci olarak bende MİAD'ın bünyesine yer almak istemekteyim” ifadelerine yer verdi.

Bölükbaşı ayrıca “Malatya denildiğinde aklımıza Kayısı gelmekte, son zamanlarda Battalgazi Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan sayesinde Arslantepe Höyüğü ön plana çıkıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat'ın Yeşilyurt'ta yürüttüğü kültürel projeler asla unutulmamalı. Bizim Amacımız Malatya'mızın tarihsel ve kültürel açıdan tanıtımını sağlayacak ekonomimize destek sağlayacak projeler çıkarmaktır” şeklinde konuştu.

“Bu proje ile başta Malatya ve Adıyaman olmak üzere filmin çekileceği illerimizde Turizm gelirini artıracaktır” diyen Bölükbaşı, “Bu proje ile birlikte bizler gönüllü birer turizm elçisi olacağız” diye konuştu.