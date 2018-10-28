Bölükbaşı, Emiroğlu Konağının açılışına katıldı

185 yıllık taş, ahşap ve kerpiç karışımlı aslına uygun olarak restore edilen ve Arapgir ilçesinde bulunan Emiroğlu Konağı restorasyonunun tamamlanmasının ardından eski Bakanlardan Metin Emiroğlu'nun ve üst düzey bürokratların katılımı ile hizmete açıldı.

Açılışa katılan yapımcı-senarist Abdulhakim Bölükbaşı, “Eski Bakanlarımızdan Metin Emiroğlu gibi değerlere sahip çıkmamız gerekiyor. Devletin üst kademelerinde görev yapan bürokratlarımızdan öğrenebileceğimiz çok şey var. Bu anlamda Arapgir Belediye Başkanımız Haluk Cömertoğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Bölükbaşı, “Arafta Kalanlar Damascus Kılıcı” film projesiyle alakalı AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, MHP Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ve İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile görüşme şansı da yakaladı.

Projenin hangi aşamada olduğuna ilişkin açıklamalarda bulunan Bölükbaşı, “Ocak ayında Cast çalışmalarına başlayıp Haziran gibi çekimlere başlamayı planlıyoruz. Bu anlamda bizlere bu yolda destek veren herkese teşekkürler” diye konuştu.

Bölükbaşı, kasım ayının ilk haftasında demirci ustası Yusuf Başyiğit ile beraber Çoruma geçerek Çorum Müzesinden Hitit Adak Kılıcı olan Damascus Kılıcının teknik özelliklerini öğrenerek kılıcın kopyasını yapacaklarını dile getirdi.