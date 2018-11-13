‘Borç' filmi ekibi Malatyalılarla buluştu

Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması filmlerinden ‘Borç' filminin ekibi Malatyalı sinemaseverlerle buluştu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Malatya Valiliği'nin katkılarıyla düzenlenen Malatya Uluslararası Film Festivali, film gösterimleri ve paralel etkinliklerle devam ediyor.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması filmlerinden ‘Borç' filminin festivaldeki ilk gösterimi Malatya Park Avşar Sinemaları'nda gerçekleştirildi. Gösterimin ardından yönetmen ve senarist Vuslat Saraçoğlu, oyuncular Serdar Orçinve İpek Türktan, kurgucu Naim Kanatve sanatçı Ali Mehmet Kekik'in katılımıyla bir söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşinin moderatörlüğünü Merve Genç Kurşun üstlendi.

İlk olarak söz alan yönetmen Vuslat Saraçoğlu, filmde iyilik meselesini sorguladığından bahsetti ve sözlerine şöyle devam etti:

“Projeye başlarken bir kavram üzerine düşünmeye başlıyorum. uzun süredir de iyilik kavramı üzerine düşünüyordum. Bir karakteri ele alıp tüm boyutlarıyla doğruları yanlışlarıyla incelemek istedim. Yargılamadan bütünüyle bakmak istedim. İyi insanlar bizim toplumumuzda nostaljik algılanıyor ama bunun arka planında ne var bilmiyoruz. Birisi 25 kişiye iyilik yapmış ama bir kişiye çok büyük bir zalimlik yapmış olabiliyor mesela; o zaman o kişi hâlâ iyi biri midir? Biraz böyle bir şeylerin arka planına bakmak gibi bir amacım vardı. Bunu da bu filmde Tufan ile yapmak nasip oldu. Diğer karakterlerin de mümkün olduğunca arka planına bakmaya çalıştım.”

Filmde Mukaddes karakterini canlandıran oyuncu İpek Türktan ise karakterini oldukça çok boyutlu bulduğunu ifade etti. Türktan ise, "Mukaddes karakteri son derece tanıdık bir karakter benim için. Senaryoyu ilk okuduğumda işleniş olarak hoşuma gitmişti. İki tarafından da bakılmış Vuslat karakteri yaratılırken. Bir yandan elinden gelen her şeyi yapıyor, toplumsal görevlerini yerine getiriyor, misafire karşı saygısında kusur etmiyor ama akşam bunun dırdırını da eşine yapıyor. Bu bana son derece insani bir tavır gibi geldi. Bir eyleme geçmek yerine eşe şikayet etmek onu, aslında dolduruşa getirmek ama bunu isteyerek yapmamak bir yandan. Oynadığım karakterde hem hak verdiğim hem de haksız bulduğum taraflar var. Karakterimin bu nedenle çok boyutlu olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Filmin bir başka oyuncusu Serdar Orçin ise ‘Borç'u ‘biraz soru sordurmak üzere yapılmış bir film' olarak tanımladı. Sonrasında söz alan yönetmen Saraçoğlu ise filmde Serdar Orçin'in canlandırdığı Tufan karakteri ile ilgili ise, "Tufan'ın bu filmdeki en büyük çıkmazı aslında borç da değil, kendisiyle çok çelişkili durumlarda kalıyor olması. Normalde kendini çok seven bir insan, toplum tarafından sürekli onaylanan bir insan. Arkadaşlarına asla ihanet etmeyeceğini düşünen bir insan aslında. Kendisiyle ilgili izlenimi bu. Ama pasifliği yüzünden edilgenliği yüzünden bir bakıyorsunuz arkadaşlarını satmış oluyor. Hatta hasta bir kızı olan arkadaşını. Tufan aslında dışsal koşullardan çok içeride çatışmalar yaşıyor" diye konuştu.