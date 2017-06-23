Boyraz: ’’Ramazanın ecri, fazileti ve bereketi çoktur’’

Program sonrasında bir konuşma yapan Esenlik Genel Müdürü Hulusi Boyraz, Ramazan’ın ecri, fazileti ve bereketinin çok olduğunu belirterek sıcak yaz günlerinde oruç ibadetinin faziletinin daha yüksek olduğunu söyledi.

Esenlik’in sadece ticari ve ekonomik bir şirket olmadığını belirten Boyraz, “Esenlik toplumun içinden çıkan bir üretim merkezi ve ruhu. Bu ruhta toplumun inançlarını, değerlerini, kültürünü önemseyen ve onunla birlikte akan bir ruh. Biz başarılı olacaksak bu ruhu canlı tuttuğumuz için başarılı olacağız’ dedi.

’’Çok çalışmamız gerekiyor’’

Manevi bir ayın sonunda bayrama ulaştıklarını ifade eden Esenlik Genel Müdürü Hulusi Boyraz konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ramazan ayı bir ay ahirete bir göç gibidir. Başından sonuna kadar her ibadeti bir mesaj olan fiili bir imtihanı yaşadığımız bir ay yaşadık. Sahuruyla, iftarıyla, teravihi ile bir ayda hayatımızda öyle bir tamir yaşıyoruz ki, yanlış yapan yaptığına pişman oluyor, küsen küstüğüne pişman oluyor ve bayram ile birlikte o nedametler yerini toplumun birbirine yakınlaştığı zamanlar oluyor. İpek ve altını bizleri haram eden İslam aslında bize toplumdaki uçurumun ortadan kalkmasını öğütlemektedir. Esenlik sadece bir şirket değildir, Esenlik Malatya’nın lokomotif bir kurumudur, Esenlikte çalışmak bir sorumluluktur biz ekip olarak buna böyle bakmalı ve böyle düşünmeliyiz”

Esenlik olarak her yıla yeni bir şeyler katarak yollarına devam etmeleri gerektiğini söyleyen Boyraz, “Bir noktada başarıya ulaştık sayıp durmak ve duraklamak yok. Biz ekip olarak her yıla yeni bir şevk ve yeni bir heyecanla başlayıp var olana yeni bir güç ve ruh katarak yolumuza öyle devam etmeliyiz” diye konuştu.

Boyraz konuşmasının sonunda ise tüm çalışanların ve İslam aleminin Ramazan Bayramını tebrik etti.