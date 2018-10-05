Bu evden dört kamyon çöp çıkarıldı

Malatya'da pis koku nedeniyle mahalle sakinleri tarafından ihbar edilen bir evden belediye ekipleri dört kamyon çöp çıkarttı.

Çavuşoğlu Mahallesi 100. Yıl Apartmanı'nda bir daireden kötü koku gelmesi üzerine Yeşilyurt Belediyesini arayan apartman sakinleri, evin temizlenmesini ve ilaçlanmasını talep etti. Şikayet edilen adrese giden Yeşilyurt Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, biriktirilen atıklar ve çöplerden dolayı yaşanmaz hale gelen çöp evle karşılaştı. Belediye personellerinin evle ilgili resmi tutanakları tutup, gerekli prosedürleri yerine getirmesinden sonra, insan ve çevre sağlığına zarar verecek duruma gelen çöp evde boşaltma ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

Ali Pekdaş ile Ercan Pekdaş isimli kardeşlerin yaşadıkları evde biriken çöplerden dolayı adım atmakta zorlanan personeller, çevre sağlığını tehdit eden çöpler nedeniyle kötü bir görüntünün hakim olduğu evdeki yırtılmış halılar, karton kutular, naylon poşetler, yemek artıkları, kanepe ve kullanılamaz hale gelen bütün çöpleri imha için nakletti.

İnsan sağlığının korunması için gereken tüm önlemleri aldıklarını belirten Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dikenli, “Kentimizin farklı mahalle, cadde veya apartmanlarında biriktirilen çöp ve atıklardan dolayı insan sağlığının olumsuz etkileyen bina veya dairelerin temizlenmesine büyük önem veriyoruz. Bazı vatandaşlarımız evlerine ve bahçelerine ihtiyaç fazlası ne varsa atık malzeme vs. toplamakta, bu durum da doğal olarak çevre sağlığına zarar verecek ortamları oluşturmaktadır. Bu malzemeler hem kendilerine hem de o mahallede veya apartmanda yaşayan diğer vatandaşlarımıza rahatsızlık veriyor. Yeşilyurt Belediyesi olarak gerek ekiplerimizin yaptığı incelemeler gerekse de vatandaşlarımızdan gelen ihbarlar neticesinde tespit edilen çöp evleri temizleyip, ilaçlayarak dezenfekte ediyoruz. Çavuşoğlu Mahallemizdeki bir apartmanın son katında yer alan bir daireden gelen kötü kokular üzerine burada yaşayan hemşerilerimiz bize ulaştılar. Çevre Koruma ve Kontrol ile Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerin ortak çalışmasıyla toplanan çöpler dört kamyonla tahliye edilirken, ilaçlanan ev dezenfekte edildi. Ekiplerimiz yapmış olduğu titiz çalışmalar sonucu burayı temizleyerek halkımızın rahat nefes almasını sağladı. İnsan ve çevre sağlığını tehdit eden hiçbir unsura müsaade etmeyiz'' diye konuştu.

Gereksiz tüm atıkların biriktirildiği çöp evin temizlenmesini memnuniyetle karşılayan apartman sakinleri, Yeşilyurt Belediye ekiplerine teşekkürlerini sundu.