Bu yol Kale’yi birleştirecek

Kale Belediyesince üç mahalleyi İhsan mezrasıyla birleştirecek yeni yol çalışmaları başladı.

Malatya’da Kale Belediyesi tarafından, yeni yol çalışmaları başlatıldı. Çalışmaların bitmesiyle Kale, İkizpınar ve Sarıot Mahalleleri, İhsan Mezrası’yla birleşecek. Çalışmaların başlamasının memnuniyetle karşılayan Başkanı Cemal Akdemir, "Kale’ye en iyi hizmeti vermek için çabalıyoruz. Yolumuzun tamamlanmasıyla inşallah 3ç mahallemizde mezrayla birleşecek. Ben şimdiden hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.