Diğer
Kategoriler
29 Kasım 2017 12:01

Bu yol Kale’yi birleştirecek

Malatya’nın merkezinin yanı sıra kırsal bölgelerindeki yol yapım çalışmaları da hızla devam ediyor.

Bu yol Kale’yi birleştirecek

29 Kasım 2017 12:01

Kale Belediyesince üç mahalleyi İhsan mezrasıyla birleştirecek yeni yol çalışmaları başladı.


Malatya’da Kale Belediyesi tarafından, yeni yol çalışmaları başlatıldı. Çalışmaların bitmesiyle Kale, İkizpınar ve Sarıot Mahalleleri, İhsan Mezrası’yla birleşecek. Çalışmaların başlamasının memnuniyetle karşılayan Başkanı Cemal Akdemir, "Kale’ye en iyi hizmeti vermek için çabalıyoruz. Yolumuzun tamamlanmasıyla inşallah 3ç mahallemizde mezrayla birleşecek. Ben şimdiden hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
10
°
C
Sisli
  • Perşembe
    Sisli
    10°C
  • Cuma
    Sisli
    10°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    10°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç