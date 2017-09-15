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15 Eylül 2017 12:46

Bursaspor maçı biletlerine büyük ilgi

Evkur Yeni Malatyaspor’un Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 5.

Bursaspor maçı biletlerine büyük ilgi

15 Eylül 2017 12:46

hafta maçında yarın saat 17.00’de Bursaspor ile Malatya Stadı’nda karşı karşıya geleceğin karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.


www.passo.com.tr internet sitesi üzerinden de satışa sunulan biletlere ilk dakikalardan itibaren büyük ilgi gösterilirken, maç saatine kadar biletlerin büyük bir bölümünün satılmasının beklendiği belirtildi. Maç biletleri İnönü Stadı önündeki Passolig gişelerinde de satışa çıkarken, yönetimin yeni stattaki ilk maçta bilet fiyatlarında indirime gittiği görüldü.


Yeni statta takımın seyircisiyle ilk kez buluşacak olması nedeniyle yönetim “Haydi Malatya, takımının yeni stadındaki ilk maçında yanında ol” sloganıyla bilet fiyatlarında indirime gittiği öğrenildi.


Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü’nün Bursaspor maçı için belirlediği bilet fiyatları şu şekilde: “1. kategori 15 TL, 2. kategori 10 TL, 3. kategori 5 TL, misafir takım 7,5 TL”




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