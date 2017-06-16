Büyük Şire Pazarının ismi değişiyor

Malatya Ticaret Borsası (MTB)’nın Haziran ayı Meclis Toplantısı yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Ticaret Borsası hizmet binasında Meclis Başkanı Mehmet Akif Baştürk başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısında konuşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Özbey, Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni etti. Tahmini kayısı rekoltesinin açıklandığını hatırlatan Özbey, çiftçilere bol kazançlı bir dönem dileyerek, rekoltenin de hayırlı olmasını diledi. Özbey, geçtiğimiz günlerde Vali Toprak ile Şire Pazarını ziyaret ettiklerini anımsatarak, “Ben ziyaretlerinden dolayı Valimize teşekkür ediyorum. Bilindiği üzere Şire Pazarımızda denetim uygulaması yapılıyor. Biz de Valimizle bu uygulamaları yerinde ve bizzat gördük” ifadelerini kullandı.

Başkan Özbey, Vali Toprak’ın isteği üzerine Büyük Şire Pazarının isminin değişeceğini aktararak “Bundan sonra Büyük Şire Pazarının adı Malatya Kayısı Borsası değişecek. Şire Pazarında da denetimlerimiz sıkı bir şekilde devam edecek” şeklinde konuştu.