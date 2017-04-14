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14 Nisan 2017 13:51

Büyükelçiler Darende’yi gezdi

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Büyükelçiler Darende’yi gezdi

14 Nisan 2017 13:51

Tarım Fuarına katılmak üzere Malatya’ya gelen çeşitli ülkelerin Ankara Büyükelçileri Darende’yi ziyaret etti.


Karadağ, Ürdün, Sudan, Lübnan, Kosova ve Makedonya ülkelerinin Ankara Büyükelçileri; Endonezya, Filistin, Tayvan, Ukrayna ve Moritanya ülkelerinin Ekonomi Müsteşarları ile birlikte Darende’yi ziyaret ederek, ilçenin tarihi ve kültürel yerlerini gezdi. İlk olarak Günpınar Şelalesini gezen heyet daha sonra Somuncubaba Külliyesi, Tohma Kanyonu, Somuncu Baba Tanıtım Merkezi ve Hulusi Efendi Vakfını ziyaret etti. Somuncubaba Külliyesi ziyaretinde görevli hocalardan bilgiler alan heyet ilçeye özellikle de Somuncu Baba Külliyesine hayran kaldıklarını ifade ederek, her fırsatta Darende’yi ziyaret etmeye çalışacaklarını söyledi.


Büyükelçi ve müsteşarlardan oluşan heyet gezinin ardından Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser ile bir araya geldiler. Misafirlerine Darende’nin yöresel yemeklerinde ikram eden Başkan Eser, kendilerini Darende’de ağırlamaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi.




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