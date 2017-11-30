Büyükşehir 12 kilometrelik grup yolunu genişletti

Doğanyol ilçesinin en önemli grup yollarından biri olan Yalınca, Akkent, Konurtay yolunu 4 metre genişlikten 10 metre genişliğe çıkarıldı.

Mezra, Yalınca, Akkent, Berhamli, Konurtay, Ulutaş, Poyraz mahallelerini bir birine bağlayan 12 kilometre uzunluğundaki grup yolunun genişletme çalışmalarına geçtiğimiz yıl başlayan Büyükşehir Belediyesi, yolun tamamını bu yıl yaptığı çalışmalarla tamamladı. Yolun 10 kilometrelik bölümünde stabilize çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl içerisinde 1 kilometrelik bölümünü ise asfaltlarken gelecek yıl tamamı asfaltlanacak olan yol, Diyarbakır’ın Çermik ilçesine bağlanıyor.

Vadilerin arasında zorlu bir arazi yapısına sahip yoldaki genişletme ve altyapı çalışmaları 2 yıl sürerken mevcut yol, genişletme çalışmaları sonucunda daha güvenli hale getirildi.

Genişletme ve yol altyapı çalışmalarından memnuniyet duyduklarını dile getiren bölge halkı, çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a teşekkür etti.