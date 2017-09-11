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11 Eylül 2017 14:59

Büyükşehir 46 taşınmazı satışa çıkardı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Tecde ve Yeşiltepe bölgelerinde 43 arsa ile Saray Mahallesinde 3 dükkan olmak üzere toplam 46 taşınmazı ihaleyle satışa çıkardı.

Büyükşehir 46 taşınmazı satışa çıkardı

11 Eylül 2017 14:59

21 Eylül Perşembe günü ihaleyle satılacak olan parsel ve dükkan bedellerinin yüzde 40’ı peşin, geri kalan miktarı ise 10 taksitte ödenecek.


Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre, Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından, mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan 43 parsel ile 3 dükkan ‘Açık Teklif Usulü’ ile satılacak.


21 Eylül Perşembe günü saat 14.30’da Encümen huzurunda yapılacak olan arsa ve dükkanlarla ilgili ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından alınabilecek.


10 taksitte ödenecek


39 tanesi Tecde Mahallesinde bulunan parsellerin, 4 tanesi de Yeşiltepe de bulunuyor. 3 adet dükkan ise Saray Mahallesindeki İnönü Kapalı Çarşısında yer alıyor. İhale şartnamesinin ücretsiz olarak temin edilebileceği parsel ve dükkanlar için vatandaşlar KDV de ödemeyecek. Ayrıca arsa ve dükkan bedellerinin yüzde 40’ı peşin, geri kalan miktarı ise 10 eşit taksitte ödenecek.


Parsel büyüklükleri 243 metrekare ile 4 bin 580 metrekare arasında değişirken, muamman bedelleri ise 50 bin lira ile 687 bin lira arasında değişiyor.




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