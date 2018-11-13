Büyükşehir aday adayı Ali Bakan seçim startını verdi

AK Parti'den Malatya Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olan Av. Ali Bakan seçim çalışmalarına başladı.

Çalışmalar kapsamında Malatya'da basın mensupları ile bir araya gelen Bakan, sohbet ederek istişarelerde bulundu.

İlk olarak Malatya Söz Gazetesini ziyaret eden Bakan'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya Söz Gazetesi imtiyaz sahibi Duran Özkan, “Bir seçim süreci yeniden başladı. Ali Bakan da bu süreçte Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday adayı oldu. Bu adaylığın ülkemiz ve kentimiz için hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah kendisi de gönlünden geçen sonucu alır” ifadelerini kullandı.

Malatya'nın sorun ve sıkıntılarını bilen ve bu çerçevede çalışma içerisinde olacaklarının altını çizen Ali Bakan ise, “31 Mart 2019 tarihinde Türkiye bir yerel seçim süreci yaşayacak. Yapılacak olan bu mahalli seçimler Türkiye ve Malatya'mıza hayırlı olur. Aday adaylık için remi başvurumuzu yapmış olduk. Yapılacak olan seçim Malatya için çok çok önemli bir seçim. Halkın büyük beklentileri var. Değişim, dönüşüm, yeni bir ruh, yeni bir anlayış bunların artık hâkim olması gerekiyor. Bu nedenle Malatya'nın AK Partinin yeniden kalesi olması gerekiyor. Malatya seçimlerde ilk 3-5 ilin içerisinde olan bir ilimiz zaten. İnşallah bu seçimde de Malatya AK Parti'ye büyük bir destek vererek, önümüzdeki dönem yapılacak olan yatırımlara da destek olmuş olacak. AK Parti'ye verilen oylar hükümet tarafında da çok dikkatle izlenecek. İnşallah Malatya'ya yapılması gerekenler, başlanmış olan projelerin tamamlanması için gayret içerisinde olacağız. Malatya'nın problemlerini sokakta kime sorarsanız biliyor. Bugüne kadar belediye başkanlarımız büyük bir gayretle hareket ettiler. Malatya milletvekillerimizin tamamıyla iş birliği halinde, il, ilçe başkanlığımız, kadın, gençlik kollarıyla istişareli çalışacağız. Sloganımız zaten söylemiştik hak, adalet, eşitlik, ehliyet ve liyakat. Bu noktada bizler tüm kesimleri kucaklayacağız ve Malatya'yı İnşallah bölgenin yıldızı haline getirmek, bir marka şehir değeri katmak için gayret göstereceğiz. Ziyaretlerimizi bu noktada gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.

Aday adayı Ali Bakan daha sonra Net Haber gazetesini ziyaret etti.

Ziyarette bir konuşma yapan Net Haber imtiyaz sahibi Ahmet Keskin, “Ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum, 30 Mart yapılacak olan yerel seçimlerde, hakkınızda hayır olanı Malatyamız için hayırlı olanı Ak Partinin Malatya Büyük Şehir alacağından hiçbir şüphemiz yok” dedi.

Av. Ali Bakan ise, “AK Parti'ye kurulduğundan bu güne kadar, en büyük desteği Malatya vermiştir. Biz de AK Parti'den Aday adayı olduk, Allah nasip eder Cumhurbaşkanımız takdir ederse, nasip olursa Malatya'ya hizmet için çalışacağız. Tabi Malatya'nın bildiğiniz gibi bir takım, yaşadığı sıkıntıları var, hazırladığımız projeler var, biz burada geçen süre içinde aday adayı olmuştuk bizler göreve geldiğimiz zaman projelerimiz var genel merkezi başta olmak üzere milletvekillerimiz hep birlikte ortak akılla Malatya'ya ne yapabiliriz diye çalışacağız” diye konuştu.