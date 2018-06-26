Büyükşehir, Akçadağ’da yoğun mesaide

Malatya Büyükşehir Belediyesi, altyapısı baştan aşağı yenilenen, içmesuyu ve kanalizasyon problemleri ortadan kaldırılan Akçadağ ilçe merkezinde üstyapı çalışmaları kapsamında bazı caddeleri asfaltladı.

Akçadağ’ı şantiyeye dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, ilçe merkezinde yol, kaldırım, aydınlatma ve ağaçlandırma çalışmaları yapıyor. Akçadağ’ın bütün caddelerini standartlara uygun hale getirmek için dolgu ve kazı çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Kaldırım çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor.

Akçadağ’da altyapı yatırımlarının uzun süre devam ettiğine dikkat çeken vatandaşlar, “Uzun bir çalışma sürecinin ardından üstyapı çalışmalarının başlaması bizleri mutlu etti. İçme suyu, kanalizasyon problemlerimiz ortadan kaldırıldı. Şimdi caddelerimiz düzenleniyor. Yakın zamanda bu çalışmalar da bitecek. Akçadağ’ımız güzel bir görünüme kavuşacak" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin, Akçadağ’ın altyapı sorunlarını çözdüğünü belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Malatya kent merkezimize en yakın ilçelerimizden biri olan Akçadağ’ımızın sorunlarının çözümü için sahada yoğun bir mesai harcıyoruz. İlçemizde kanalizasyon ve içmesuyu hatları yaptık. Bu çalışmaların devamında da ilçe merkezimizde üstyapı çalışmalarına başladık. Akçadağ’ımızın Cadde ve sokaklarını pırıl pırıl bir hale getireceğiz. Bu çalışmaları yaparken ilçe belediyelerimizle ortak çalışmalar yapıyoruz. Akçadağ Belediyemizde bu çalışmalara önemli katkılar sağlıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.