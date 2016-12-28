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28 Aralık 2016 17:37

Büyükşehir basketbolda beşte 5 yaptı

Büyükşehir basketbolda beşte 5 yaptı

28 Aralık 2016 17:37

Yer aldığı 11 branşta yüzlerce gencin spor yapmasını sağlayan Malatya Büyükşehir Belediyespor, her dönem farklı bir branşta yakaladığı başarıyla ön plana çıkıyor.
Tekvandoda Türküye beşincisi olarak adından söz ettiren turuncu yeşilliler, şimdi ise basketbol branşındaki başarısıyla gündemde. Mücadele ettiği Türkiye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi 10. Grup’ta oynadığı 5 maçın tamını kazanarak ilk yarıyı lider kapatan Malatya Büyükşehir Belediyespor’da kulüp başkanı Orhan Barman, hedeflerinin ligin ikinci yarısını aynı istikrarla devam ettirmek olduğunu söyledi.
-“Özverili çalışmaları bizi bu noktaya getirdi”
Barman ligin ikinci yarısına Atatürk Spor Salonu’nda yaptığı yoğun antrenman temposuyla hazırlanan basketbol takımıyla ilgili, “Bu sezon öyle yukarılara oynayalım gibi ciddi bir hedefimiz yoktu. Ancak Erol hocam ve basketbolcularımızın özverili çalışmaları bizi bu noktaya getirdi. Amacımız bundan sonra 5 haftalık galibiyet serimizi sürdürmek. İkinci yarı da aynı şekilde iyi gidersek play off’a kalabiliriz. Play off grubundan sonrası için hedeflerimiz farklı olabilir. şimdilik önce aynı ciddiyet ve disiplinimizi bozmadan devam etmeliyiz” dedi.



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