Diğer
Kategoriler
10 Haziran 2018 14:55

Büyükşehir basketbolda iddialı hazırlanıyor

Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün U11 kategorisinde mücadele eden basketbol takımı yeni sezon hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor.

Büyükşehir basketbolda iddialı hazırlanıyor

10 Haziran 2018 14:55


Erol Akdeniz’in çalıştırdığı U11 basketbol takımı sporcuları sıcağa rağmen yoğun bir temoyla hazırlıklarını sürdürürken, yapılan son çalışmayı kulüp başkanı Orhan Barman da takip etti. Erol Ekdeniz ile bir süre sohbet eden Barman, basketbolda kulüp olarak başarılı bir tablo sergilediklerini ifade etti.


Büyükşehir Belediyesispor Kulübü olarak önemli başarılar elde ettiklerini kaydeden Barman, “Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulübü U11 kategorisinde mücadele eden basketbol takımımızı çalışma esnasında ziyaret ettik. Basketbolda güzel başarılar elden eden bir kulübümüz. Erol Hocamızla birlikte genç ve de başarıya aç bir nesil geliyor diyebilirim. Bu anlamda büyükşehir bir okul görevi görüyor. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tabi biz sadece basketbolda değil, bir çok branşta başarılı işlere imza atıyoruz. Daha öncede söyledim, yine söylüyorum, amacımız gençlerimize hem bedenen, hem ruhen gelişebilecekleri alanlar, fırsatlar sunabilmek” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
32
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç