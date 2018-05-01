Büyükşehir basketbolda Kahramanmaraş’a mağlup oldu

Kahramanmaraş Merkez Spor Salonu’nda oynanan müsabakaya iyi başlayan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye, ilk çeyreği 20-4 üstün tamamladı. Malatya Büyükşehir Belediyespor, ikinci çeyrekte oyunu dengeledi ancak devreye 34-16 geride girdi. Üçüncü çeyrekte büyük bir çekişme yaşanırken, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye, 21-19’luk bir üstünlük sağlayarak farkın erimesine izin vermedi. Final periyodunda 18-18’lik bir eşitlik olsa da, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye, salondan 73-53 üstün ayrıldı.

“Sporseverleri destek olmaya davet ediyorum”

Play off umutlarını son maça taşıyan turuncu-yeşillilerin takım koçu Erol Akdeniz geride kalan haftalarda iyi mücadele ortaya koyduklarını belirterek, “Ligde şuana kadar 2 galibiyet, 2 mağlubiyetimiz var. Önümüzdeki hafta Elazığ Basketbol Akademisi takımıyla kritik bir maça çıkacağız. Ardından Şanlıurfa ile karşılaşacağız. Bu iki karşılaşmayı aldığımız takdirde Play off’lara katılacağız. Kesinlikle iki rakibimizi de yenmemiz gerekiyor. Dolayısıyla Çarşamba günü saat 14.00’de Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda oynayacağımız maça sporseverleri destek olmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

“Sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum”

Akdeniz, “Bu sezon üst üste talihsizlikler yaşadık. İlk 5 içerisinde oynayan 4 oyuncumuz sakatlandılar. Karşılaşmalara yedek ağırlıklı kadroyla çıkmak zorunda kaldık. Önümüzde bir haftalık zaman dilimi var. İnşallah hafif sakatlıkları bulunan bazı oyuncularımız bu süre zarfında iyileşip aramıza katılırlar. Onların tedavileri sürüyor bazı oyuncularımız tekrar aramıza katılırlarsa kalan haftalarda sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum” diye konuştu.