Büyükşehir Belediye Başkanı Çakır Kadir Gecesini kutladı

Kadir Gecesinin öneminden bahseden Çakır, “Mübarek Ramazan ayını uğurlamaya ve Ramazan Bayramını karşılamaya hazırlanırken, bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesine kavuşmanın sevinç ve huzurunu yaşıyoruz. Bütün insanlık için hidayet rehberi olan Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim, bu mübarek gecede indirilmeye başlanmıştır. Onun içindir ki bu gecenin adı Kuran’la birlikte zikredilmiştir. Bütün kainatın özeti ve Yüce Yaradan’ın bizlere uzattığı kurtuluş yolu olan Kur’an’la değer kazanan bu gecenin kıymetinin bilinmesi, ancak Kur’an’a gönülden yönelmek ve onun insanlığa sunmuş olduğu eşsiz mesajını okumak, anlamak ve yaşamakla mümkün olabilir. Zira Kur’an anlaşılmak, fert ve toplum hayatına rehber olmak için gönderilmiştir. Rabb-ül Alemin bu mübarek geceyi manevi uyanışımıza vesile kılsın. Dahili ve harici şer odaklarının millet olarak içimize nifak tohumları serpmek için fırsat kolladıkları bugünlerde millet olarak bir ve beraber olmamız gerekiyor. Bu duygu ve düşüncelerle başta Malatyalı hemşehrilerim olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam aleminin Kadir Gecesini tebrik eder, yüce Allah’tan tüm dünyaya barış, huzur ve mutluluklar getirmesini dilerim” şeklinde konuştu.