Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısını tamamladı

birleşimle Haziran ayı toplantısını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda saat 14.00’da yapılan toplantıya Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs başkanlık etti.

Ağırlıklı olarak imar maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, Battalgazi ilçesi Karatepe Mahallesi’ndeki bir parsele ’Enerji depolama Alanı’ fonksiyonu verilmesi kararlaştırılırken, Nikah Sarayı’nda yapılan Nikah ücretleri ile ilgili komisyon raporu da kabul edildi.

Komisyon raporu doğrultusunda kabul edilen ücretler ise, Nikah Sarayı yerleşkesinde törenli nikah salonları mesai saatleri içerisinde 300 TL, Nikah Sarayı yerleşkesinde törensiz nikah salonları mesai saatleri içerisinde 140 TL, Düğün salonu, otel ve meskenler mesai saatleri içerisinde 650 TL, Nikah Sarayı yerleşkesinde törenli nikah salonu mesai saatleri dışı 450 TL, Nikah Sarayı yerleşkesinde törensiz nikah salonu mesai saatleri dışı 250 TL, Düğün salonu, otel ve meskenler mesai saatleri dışı bin TL, şehitlerin 1. derecen yakınları ile gazi ve gazilerin 1. derece yakınları ve ayrıca maddi durumu iyi olmayan vatandaşların nikahı ise ücretsiz kıyılacak.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısının, 12 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00’da yapılmasına karar verildi.