Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısı sona erdi

birleşimle tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda yapılan 3. birleşime Meclis Başkan Vekili Şahin Özer başkanlık etti. Toplantıda Meclis Başkan Vekili Özer, Büyükşehir Belediye Meclisi olarak İsrail’in Kudüs’e yaptığı saldırıyı kınadıklarını, Müslümanlara yönelik yapılan her türlü terör saldırısının bir an önce bitmesi gerektiğini belirterek, Ramazan ayının tüm Müslüman Alemine barış ve huzur getirmesini diledi. Meclis Başkan Vekili Şahin Özer’in konuşmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddeleri arasında yer alan bakım ve onarımı 2025 yılına kadar Büyükşehir Belediyesine devredilen Cazibe ve Kültür Merkezi (Kerpiç Evler) içerisinde bulunan ve restoran - kafe olarak hizmet verecek bağımsız bölümün Kültür A.Ş.’ye kiraya verilmesi kabul edildi. Toplantıda ayrıca, İmar ve Bayındırlık Komisyonunda boşalan üyeliğe Ramazan Yakıcı seçildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı toplantısını, 13 Haziran Çarşamba günü saat 14.00’de yapmayı kararlaştırdı.