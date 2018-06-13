Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda saat 14.00’de başlayan toplantıya Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs başkanlık etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantı, ek gündem maddelerinin ilavesiyle devam etti.

İmar konularının yoğunlukta olduğu gündem maddelerinin bir kısmı görüşülerek karara bağlanırken, bir kısmı ilgili komisyonlara havale edildi, bir kısmı ise komisyon çalışmaları tamamlanmadığı için ertelendi.

Atamalar meclis bilgisine sunuldu

Yeni kurulan Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na İnanç Kara Ölmeztoprak’ın atandığı meclis bilgisine sunulurken, Zabıta Dairesi Başkanlığı’na İsmail Nacar, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı’na Nurhan Demir, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na Kadir Çelik, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’na Ziya Kesriklioğlu, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na Adem Bedir Ergül, Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı’na Alican Bozkurt, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’na Uğur Topal, Destek Hizmetler Daire Başkanlığı’na ise Tuğrul Budak’ın atamaları yine meclis bilgisine sunuldu.

Kadro iptal ve ihdaslarını da görüşen Büyükşehir Meclisi, sözleşmeli personel ile danışman olarak ataması yapılan personellere yapılacak ücret ödemesini de karara bağladı.

Gündem maddeleri arasında yer alan Yeşiltepe bölgesinde bulunan Büyükşehir Belediyesi’ne ait 212 metrekarelik taşınmazın satışı için Encümene yetki verilirken, Kaynarca mahallesinde Büyükşehir Belediyesine ait 223 metrekarelik parselin sosyal tesis yapılmak üzere Yeşilyurt Belediyesi’ne devri de kabul edildi.

Arguvan’a Küçük Kapasiteli Kesimhane

Büyükşehir Belediye Meclis’i Arguvan İlçesine yapılacak olan ve Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı destekli Küçük Kapasiteli Kesimhane projesine ihale bedelinin yüzde 10’luk kısmının Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a yetki verdi.

MOTAŞ otobüsleri bayramda ücretsiz

15 Haziran Cuma günü başlayacak olan Ramazan Bayramı süresince MOTAŞ’a ait Belediye Otobüslerinin yolcuları ücretsiz taşıması da Meclis tarafından kararlaştırıldı. Özel Halk Otobüsleri ise bayramda da yolcuları ücretli taşıyacak.

2. Birleşim

Malatya Büyükşehir Belediyesi haziran ayı toplantısının 2. Birleşimini 19 Haziran Salı günü saat 14.00’de yapacak.