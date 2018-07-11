Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat Başkanlığında yapılan meclis toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden kısa bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Yeni Hükümet Sisteminin ülkemiz ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Rabbim bu milletin her daim gücünü artırsın. İslam ümmetinin ve bütün mazlum halkların umuduyuz. Tekrar yeni Hükümet Sisteminin vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi. Başkan Polat’ın konuşmasının ardından gündem ilanından sonra intikal eden konuların meclis gündemine eklenmesinin ardından, gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçildi. İmar ağırlıklı gündem maddelerinin birçoğu ilgili komisyonlara havale edilirken, diğer maddeler ise görüşülerek karara bağlandı. Gündem maddeleri içerisinde bulunan, Darende ilçesi Günpınar Mahallesinde bulunan ilkokul binasının Gönül Köprüsü Ortak Projesi kapsamında Günpınar Yardım Kalkındırma Eğitim ve Kültür Vakfına 5 yıllığına protokol karşılığı kiralanmasına, Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan Lütfiye Sarıtaş Konağı’nın Değerleri olan Değerlidir ortak projesi kapsamında Ensar Vakfı Malatya Şube Başkanlığına 10 yıllığına protokol karşılığı kiraya verilmesi, Akçadağ Kozluca Kültür Merkezi 130 metrekarelik zemin kazının 25 yıllığına 112 Acil Sağlık İstasyonu olarak kullanılması amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi görüşülerek karara bağlandı. Gündem maddeleri arasında yer alan ve Fen İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet vermekte olan Etüd, Proje ve Keşif Şube müdürlüğünün İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’na bağlanması kabul edildi.

2. birleşim 16 Temmuz’da

Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısının 2. birleşimini 16 Temmuz 2018 Pazartesi günü saat 14.00’de yapmayı kararlaştırdı.