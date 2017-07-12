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12 Temmuz 2017 17:06

Büyükşehir Belediye Meclisinde darbe girişimi tepkisi

Temmuz ayı oturumu için toplanan Malatya Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz’da yaşanan hain darbe girişimine tepki gösterilerek, kara gecede şehit olanlar rahmetle anıldı.

Büyükşehir Belediye Meclisinde darbe girişimi tepkisi

12 Temmuz 2017 17:06


Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan Temmuz ayı meclis toplantısına Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şefik Şengül başkanlık etti.


Temmuz ayı meclis toplantısında ilk olarak ülkenin bekasına yönelik olarak 15 Temmuz 2016 tarihinde yapılan darbe girişiminin 1. yıldönümünde Başkan Vekili Şefik Şengül tarafından telin metni okundu. 15 Temmuz şehitleri ise rahmetle anıldı.


Toplantıda 19-20 Haziran 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen meclis toplantılarının karar özeti okunarak onaylanırken, bazı maddeler ertelendi, bazı maddeler ilgili komisyonlara, bazı maddeler de bir sonraki birleşime bırakıldı.


İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ile Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığının görev ve çalışma yönetmenliği taslağı mecliste onaylanırken, Belediye idari teşkilat şemasındaki bazı değişikliklerde kabul edildi.


Mecliste ayrıca Yeşilyurt ilçesi Çarmuzu Mahallesinde bulunan Soğuk Hava Deposu ve bakım atölyesinin yeniden Esenlik Ltd. Şti. AŞ’ye 10 yıllığına kiraya verilmesi de kabul edildi.


TGV ve TRT’ ye protokol karşılığında daire


Yeşilyurt ilçesi Koyunoğlu mahallesinde bulunan Malatya Cazibe Merkezindeki iki adet dairenin Türkiye Gençlik Vakfına ve birinci kattaki bir dairenin de TRT’ye protokol karşılığında kullanım hakkının verilmesi kabul edildi.


Başkan Çakır’a yetki verildi


Malatya merkez ve ilçeler muhtelif kanalizasyon hattı inşası için kredi kullanımı, Ultrasonik Debimetre alım işi için kredi kullanımı ile Kuyuönü ve Yapraklı HES tesislerinin kurulumunda kullanılmak üzere iller bankasından kredi alınması için Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a yetki verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.


Dalbastı kirazında kaliteyi arttırmak ve kiraz sineği ile mücadele etmek için sunulan projede onaylanarak kabul edildi.


Temmuz Ayı Meclis Toplantısının 2. Birleşiminin 17 Temmuz Pazartesi Günü saat 14.00 de yapılması kararlaştırıldı.




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