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24 Temmuz 2018 13:51

Büyükşehir Belediyesi Acil Eylem Planı açıklandı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 2018 yılı sonuna kadar yapacakları çalışmalar ile geleceğe yönelik yatırım ve projeleri hakkında hazırlanan Acil Eylem Planını düzenlenen geniş katılımlı bir toplantı ile basına ve kamuoyuna açıkladı.

Büyükşehir Belediyesi Acil Eylem Planı açıklandı

24 Temmuz 2018 13:51


Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı’nda düzenlenen Büyükşehir Belediyesi Acil Eylem Planı lansman toplantısına Vali Ali Kaban, İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Baro Başkanı Av. Enver Han, İl Müftüsü Ümit Çimen, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, İlçe Belediye Başkanları, Muhtarlar, STK temsilcileri, Vakıf, Dernek ve Oda Başkanları ile bini aşkın konuk katıldı.


Büyükşehir Belediyesi’nin Acil Eylem Planı hakkında detaylı bilgiler veren Başkan Polat, Büyükşehir Belediyesi olarak genel anlamda 314 proje hakkında çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini belirterek, halihazırda Eylem Planı Kitapçığı içerisinde bunlardan sadece 112 tanesine yer verdiklerini söyledi.


“Bir şehri aziz kılan, o şehrin sakinleridir” anlayışıyla, projeleri hazırladıklarını ifade eden Polat, “Kentimizin tarihi, ekonomik, sosyal, kültürel, demografik potansiyeline uygun ilerlemesi için de bu değerlerimizi hep merkeze koyarak birlikte yöneteceğiz. Bu yolda sizlerin rehberliği ve fikirleri bizim için büyük önem taşımaktadır” ifadelerine yer verdi.


Polat, 2018 yılı sonuna kadar 5 ay gibi bir sürede yapacakları çalışmalarla ilgili ‘Acil eylem planı’ olarak yol haritasını oluşturduklarını belirterek, “Yaşadığımız bu coğrafyada ortak paydada buluştuğumuz her alanda kentin misyonunu ve vizyonunu oluşturarak daha dinamik bir kent, daha yaşanabilir bir Malatya için omuz omuza hareket edeceğiz, yarınlara ‘birlikte yürüyeceğiz’ diye konuştu.


Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, açılış konuşmasının ardından Acil Eylem Planı içerisinde yer alan 112 Yatırım ve projeyi sinevizyon eşliğinde, ayrıntılı bir şekilde basın ve kamuoyu ile paylaştı.




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