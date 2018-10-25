Büyükşehir Belediyesi ampute takımı Osmanlı engelliler ile karşılaşacak

Ampute Futbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonunun programı açıklandı. Buna göre, Malatya Büyükşehir Belediyespor, sezonun ilk maçında sahasında Osmanlı Engelliler Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) 2018-2019 sezonu Ampute Futbol Süper Ligi'nin fikstürünü yayınladı.

Ampute Futbol Süper Ligi'nde ilk hafta maçları 25 Kasım'da oynanacak. Program şöyle:

12.00 Bursagücü Ampute Spor Kulübü-Şehit Kamil Engelliler Spor Kulübü (Mihraplı Odunluk Futbol Sahası)

14.00 Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulübü-Osmanlı Engelliler Spor Kulübü (Yeşiltepe Spor Kompleksi 1 nolu futbol sahası)

13.00 İstanbul Özürlüler Spor Kulübü-Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (Bakırköy Belediyesi Atatürk Spor Yaşam Köyü 2 nolu saha)

12.00 TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü-İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (Bilkent 19 Eylül Spor Kompleksi)

14.00 İstanbul Yeditepe Engelliler Spor Kulübü-Pendik Engelliler Spor Kulübü (Ayazağa Yusuf Tunaoğlu Ampute Futbol Sahası)