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21 Haziran 2017 17:18

Büyükşehir Belediyesi bayram öncesi asfaltlamaya hız verdi

Malatya Büyükşehir Belediyesi bölgenin önemli trafik arterlerinden biri olan Özalper Mahallesi’nin Yeni Bahar caddesini asfaltladı.

Büyükşehir Belediyesi bayram öncesi asfaltlamaya hız verdi

21 Haziran 2017 17:18


Ramazan Bayramı öncesi asfalt çalışmalarına yoğunluk veren Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde, altyapı başta aşağı yenilenen 1.5 kilometre uzunluğundaki Yeni Bahar Caddesini sıcak asfalt ile kaplayarak hizmete açtı.


Özalper Mahallesinde daha önce 23 cadde ve sokağı asfaltlayan Büyükşehir Belediyesi, Fahri Kayahan Caddesine bağlanan Yeni Bahar Caddesinde kaldırım tamiratına ise devam ediyor.


Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, caddede yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek, açıklamalarda bulundu. İnceleme gezisine Özalper Mahalle Muhtarı Ramazan Korkmaz ile bazı daire başkanları ve şube müdürleri de katıldı.


“Altyapısı biten caddeleri asfaltlıyoruz”


Altyapısı biten cadde ve sokakları bayrama yetiştirmeye çalıştıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, “MASKİ, altyapı yatırımları noktasında Malatya’nın geleceğini planlayarak güzel işler üretti. 50 yıllık altyapı yenilendi. Bu sene 31 bölgede çalışmalar yapıyoruz. Özalper bölgesinde de ana isale hatları, bağlantılar, kanalizasyon ve yağmur suyu drenaj kanalları yapıldı. Biten her cadde ve sokakta biz hemen asfaltlama çalışması yaptık. Şimdi de mahallemizin önemli derecede trafik yükünü çeken ve Fahri Kayahan Bulvarına bağlanan Yenibahar Caddemizi asfaltladık. Şehir merkezlerinde hem altyapıyı hem de üstyapı yapmak zor ve zahmetli. Her şeye rağmen buranın bitmesi için geceli gündüzlü çalışan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum” dedi.


Muhtardan teşekkür


Büyükşehir Belediyesi’nin, Özalper Mahallesinde özverili bir şekilde çalıştığını belirten Mahalle Muhtarı Ramazan Korkmaz ise “Mahallemizin bütün altyapısı yenilendi. Bu çalışmaların devamında bütün cadde ve sokaklarımız asfaltlandı. Bu gayretli çalışmaları yapan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır olmak üzere tüm Büyükşehir çalışanlarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.




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