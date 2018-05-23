Diğer
Kategoriler
23 Mayıs 2018 14:10

Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını yoğunlaştırdı

Malatya Büyükşehir Belediyesi yol çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını yoğunlaştırdı

23 Mayıs 2018 14:10


Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeşilyurt’a bağlı Kenan Işık Caddesi asfaltlandı. Battalgazi Köprüağzı Caddesinde ise yol güzergahında kalan yapılar yıkılarak genişletme çalışmaları yapıldı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, çalışmaları yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında kısa bilgiler verdi. İnceleme gezisine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sinan Çeçen, Selçuklu Mahalle Muhtarı Halil Ayas ile bazı şube müdürleri katıldı. Köprüağzı Caddesinin girişinde bulunan yapının yıkılmasıyla trafiğin rahatlayacağını belirten Muhtar Ayas, “Başkanımız gelir gelmez yoğun bir tempo içinde çalışmaya başladı. Saha çalışmalarına ayrı bir önem veriyor. Diğer bütün bürokratlara örnek olmasını diliyoruz. Yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi. Doğu Garajının Selçuklu Mahallesi sınırları içine gelmesiyle birlikte bölgede ulaşım yoğunluğunun artığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, bu yoğunluğun giderilmesi için Köprüağzı Caddesinin girişinde bulunan yapıyı yıktıklarını söyledi. Son 4 yılda çeşitli nedenlerle 277 yapının yıkımının yapıldığını vurgulayan Başkan Polat, “Yol başta olmak üzere, park, yeşil alan gibi birçok konuda hizmetler üretmek adına yıkılan yapılara 5 milyon TL’nin üzerinde para harcandı. Yolların niteliği o şehirdeki yaşam kalitesini gösterir. Bizlerde yolların kalitesini artırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Öte yandan Büyükşehir Belediyemiz, Yeşilyurt ilçemizin sınırlarında bulunan Kenan Işık Caddemizi de sıcak asfalt ile kaplayarak bölgemizin en önemli sorunlarından bir tanesini çözdü. Bu vesile ile değerli hemşerimiz, sanatçımız Kenan Işık’a da Rabbimden acil şifalar diliyor, çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç