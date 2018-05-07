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07 Mayıs 2018 16:49

Büyükşehir Belediyesi çevre eğitimlerine devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi çocuklara yönelik çevre eğitimlerine devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi çevre eğitimlerine devam ediyor

07 Mayıs 2018 16:49


Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından, özellikle eğitim çağındaki çocuklarda çevre bilincinin oluşturulması amacıyla “Daha Yaşanılabilir Bir Malatya İçin Çocuklarla Elele” isimli eğitim programı kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik eğitim çalışmalarına devam ediyor. Çevre eğitimleri kapsamında son olarak Vali Galip Demirel Orta Okulunda bir seminer programı gerçekleştirildi. Çocuklarda çevre bilincinin oluşturulmasına yönelik çeşitli hediyelerin de dağıtıldığı seminer sırasında Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı uzmanları tarafından öğrencilere, Evsel Atıkları Kaynağında Ayrıştırma, Çevre Bilincinin Arttırılması ve Vektörlerle Mücadele konularında eğitimler verildi. Çocuklara, çevre bilincinin bir vatandaşlık görevi olduğu düşüncesini verebilmek amacıyla eğitim faaliyetlerinin yoğun bir şekilde devam edeceği bildirildi.




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