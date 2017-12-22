Büyükşehir Belediyesi çiftçilere hayvan sağlığını anlattı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimler tarafından, Kale Kaymakamlığı ile birlikte Kıyıcak Mahallesinde ‘Kırsal Alanda Hayvan Sağlığında Koruyucu Hekimlik’ konulu program düzenlenerek, hayvan yetiştiricilerine ayrıntılı bilgiler aktarıldı. Sunum eşliğinde verilen eğitim sırasında, hayvan besiciliği yapan vatandaşlara barınak dizaynı, hayvan seçimi ile besleme, aşılama, buzağı bakımı gibi konularda bilgiler verildi. Ayrıca hayvan barınağı dezenfeksiyonu ve hijyeni, gübre yönetimi, iç ve dış parazit mücadelesi ile haşerelerle mücadele konularında da detaylı bilgiler aktarıldı. Düzenlenen eğitim programı çerçevesinde programa katılan hayvan yetiştiricilerine hayvan hastalıkları ile ilgili tanıtıcı broşür, aşı programı ve çeşitli çiftçilik materyallerinin bulunduğu çantalardan hediye edildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirdiği eğitim programları sayesinde hayvan sahiplerinin hayvan sağlığında önleyici tedbirler almaları, ilaç ve tedavi masraflarının en aza indirilmesi, hayvan yetiştiriciliğinde gelişen teknolojik bilgilerinin yetiştiricilere aktarılması ile hayvansal verimin artırılmasını hedefliyor.