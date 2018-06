Büyükşehir Belediyesi Doğanşehir’de üst yapı çalışmalarına başladı

Malatya’nın en büyük ilçelerinden biri olan ve her geçen gün büyüyen Doğanşehir’in ihtiyaçlarının karşılanması için kısa, orta ve uzun vade de planlanan projeler, Büyükşehir Belediyesi ile bir bir hayata geçiriliyor. Doğanşehir Belediyesiyle ortaklaşa hizmetler üreten Büyükşehir Belediyesi, altyapısı baştan aşağı yenilenen ilçede üstyapı çalışmalarına başladı. İlçe merkezindeki bütün cadde ve sokakları Doğanşehir’e yakışır bir hale getirmeyi arzulayan Büyükşehir Belediyesi, caddelerde kaldırım, yol, aydınlatma ve peyzaj çalışmaları yapacak. Yapılan çevre düzenleme çalışmalarını değerlendiren Doğanşehirliler, Malatya Büyükşehir Belediyesinin, Malatya’nın her noktasında güzel işler yaptığını söyledi. Doğanşehir’e güzellik katacak proje çalışmalarına start verdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, Malatya’nın her ilçesinde düzenleme çalışmaları yapacaklarını söyledi. Altyapısı biten Doğanşehir’de çalışmaya başladıklarını ifade eden Başkan Polat, “Suyu berrak, yeşili bol Doğanşehir’in güzel insanlarına hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. Tek amacımız Doğanşehirimizin cadde ve sokaklarını pırıl pırıl bir hale getirmek. Bunu tek başımıza yapmıyoruz. Doğanşehir Belediyemizle el ele verdik. Hizmetin kalitesini artırdık. Bu yıl içerisinde Doğanşehirimiz farklı bir görünüme kavuşacak. Bu çalışmaların yapılmasında bize sabır gösteren Doğanşehirlilere teşekkür ediyorum” diye konuştu.