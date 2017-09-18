Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı toplantısının 2. birleşimini yaptı

birleşimini meclis toplantı salonunda yaptı.

Meclis Başkan Vekili Şahin Özer Başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında ilk olarak 13 Eylül 2017 tarihinde yapılan toplantının karar özeti onaylanarak kabul edildi. Toplantıda, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun, Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanına yönelik hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili değişikliğin şehircilik ilkeleri ile planlama teknikleri açısından sorun teşkil etmemesi hakkındaki raporu okunarak kabul edildi.

Toplantıda 10 adet Trambüs aracı ile 10 adet şarj ünitesinin il içi toplu taşıma faaliyetlerini sürdüren MOTAŞ A.Ş’ye devredilmesi kabul edildi.

Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, Büyükşehir belediyesine tahsis edilen, Battalgazi ilçesi Bentbaşı Mahallesi’nde bulunan 4 katlı tesis binasının kullanım hakkının 5 yıllığına Yeni Malatyaspor Kulübüne verilmesi hakkındaki gündem maddesi de kabul edildi.

Meclis toplantısındaki bazı maddeler ilgili komisyona havale edilirken, bir sonraki toplantının 19 Eylül 2017 Salı günü saat 14:00 de yapılmasına karar verildi.