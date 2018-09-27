Büyükşehir Belediyesi hizmet içi eğitimlere devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 1-5 Ekim tarihleri arasında Büyükşehir ve İlçe Belediye Personellerine yönelik eğitim programı düzenliyor. Ramada Hotel toplantı salonunda gerçekleştirilecek olan ve 5 gün devam edecek hizmet içi eğitim programı kapsamında uzmanlar tarafından gruplar halinde ayrı ayrı konularda oturumlar düzenlenecek. Hizmet içi eğitim programları kapsamında ilk gün Başkent Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Ünal Sığrı, Etkili İletişim ve Kişisel Gelişim konularından, SGK Daire Başkanı Ayberk Özes ise 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu hakkında katılımcılara bilgiler aktarılacak.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen eğitim programı çerçevesinde,2 Ekim Salı günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Müdür Yardımcısı Hakan Yiğit, 3194 Sayılı İmar Kanunu, İçişleri Bakanlığı İç Denetim Birim Başkanı Tahir Tekin tarafından Muhasebe ve Taşınır Mal Yönetmeliği konularında bilgiler verilecek. 3 Ekim Çarşamba günü; İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Niyazi Çiçek Resmi Yazışma Kuralları ve son olarak Devlet Personel Başkanlığından Rauf Karslı tarafından 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hakkında bilgiler aktaracak.

4 Ekim Perşembe günü, Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Zekariya Çelik ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı Uzmanı Mutlu Burak Paksoy tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği, Türkiye Belediyesiler Birliği Avukatlarından Zeliha Mercimek ise Tebligat Kanunu hakkında bilgiler verdi.

Eğitim Programının son günü olan 5 Ekim Cuma günü ise Kamu Yönetim Uzmanı Akın Şimşek 857 Sayılı İş Kanunu, Gayrimenkul ve Taşınmaz Geliştirme Uzmanı Ayşe Ünal ise 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu hakkında katılımcılara detaylı bilgiler aktarıldı.