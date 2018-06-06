Büyükşehir Belediyesi iftarları devam ediyor

Darende ilçesinde Salı akşamı verilen iftar yemeğine Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Çakır, daire başkanları, şube müdürleri, bazı şirket genel müdürleri ile kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

Ramazan ayının Malatya’da iklimine uygun bir şekilde yaşanması için Büyükşehir Belediyesinin birçok organizasyon yaptığına dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, ilçe ve mahalle iftar programlarının da bunun bir parçası olduğunu söyledi.

Darende’nin güzel bir birliktelik gösterdiğini ifade eden Başkan Polat, “Bugün hep bir arada olmamız, aynı sofrayı paylaşmamız ayrı bir mutluluk kaynağı. Bizi bu güzel sofrada buluşturan Allah’a ne kadar şükretsek azdır. Hepinize katıldığınız için teşekkür ederim” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ile Büyükşehir Belediyesi eski Belediye Başkanı Ahmet Çakır da yemek öncesi birer selamlama konuşması yaparak, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkür etti.

Orduzu mahallesinde önceki gün verilen mahalle iftar programında, mahalle halkıyla orucunu açan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, yemeğin ardından vatandaşların sorunlarını da dinledi. Bölgenin ihtiyaçları ile ilgili muhtarlardan bilgiler alan Başkan Polat, Büyükşehir Belediyesinin yapacağı projelerle ilgili olarak da bilgiler verdi.