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22 Kasım 2017 17:21

Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı toplantılarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı devam ediyor

22 Kasım 2017 17:21


8 Kasım tarihinde yapılan 1. birleşimle başlayan meclis toplantısı, bugün yapılan 3. birleşimle devam etti. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda saat 14.00’de başlayan toplantıya, Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs başkanlık etti.


2018 yılı performans planı kabul edildi


İmar ağırlıklı gündem maddelerinin çoğu görüşülerek karara bağlanırken, Büyükşehir Belediyesinin 2018 yılı performans planı, Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda kabul edildi. Gündem maddelerinin bir kısmı ise ilgili komisyonlara havale edildi.


Öte yandan Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısının 4. birleşimini 24 Kasım Cuma günü saat 14.00’de yapacak.




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