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19 Haziran 2017 15:32

Büyükşehir Belediyesi sel ve toprak kaymasına karşı önlem alıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi toprak kayması ve sel riski taşıyan yollarda taş duvar ve perde duvar çalışmaları yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi sel ve toprak kaymasına karşı önlem alıyor

19 Haziran 2017 15:32


Yolların daha güvenli ve konforlu hale gelebilmesi için çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, risk taşıyan birçok yerde taş duvar örme işine başladı. 8 ilçede 55 bin metreküplük taş duvar yapımına başlayan Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde de Dilek yolunda taş duvar ve perde duvar çalışması yapıyor. Akçadağ’da Kömekavak, Keklikpınarı, Kayadibi, Bağköy mahallerinde 6 bin 600 metreküplük, Darende’nin Kılıçbağı, Baytarbağı, Beybağı, Sayfiye, Nadir, Hacılar, Günpınar mahallelerinde 10 bin metreküplük Battalgazi’nin Alhanuşağı, Çakıran, Hisartepe, Pelitli, Boran ve Toygar mahallelerinde 7 bin 700 metreküp, Hekimhan’ın Yukarı Selimli mahallesinde 4 bin 500 metreküp, Kale’nin Akça, Uyanık, Dedeköy, Kozluk, Bent, Kumluyazı, Üçdeğirmen, Erdemli mahallelerinde 6 bin 500 metreküp, Pütürge’nin Üçyaka, Kozluk, Çamlıdere, Hacıyan, Örencik ve Yandere mahallelerinde 10 bin metreküp Yazıhan ilçesinin Durucasu, Gövük ve Elgit mahallerinde 5 bin 400 metreküp ile Kuluncak ilçe merkezinde 4 bin metreküp taş duvar yapımı devam ediyor.




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