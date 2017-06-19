Büyükşehir Belediyesi sel ve toprak kaymasına karşı önlem alıyor

Yolların daha güvenli ve konforlu hale gelebilmesi için çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, risk taşıyan birçok yerde taş duvar örme işine başladı. 8 ilçede 55 bin metreküplük taş duvar yapımına başlayan Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde de Dilek yolunda taş duvar ve perde duvar çalışması yapıyor. Akçadağ’da Kömekavak, Keklikpınarı, Kayadibi, Bağköy mahallerinde 6 bin 600 metreküplük, Darende’nin Kılıçbağı, Baytarbağı, Beybağı, Sayfiye, Nadir, Hacılar, Günpınar mahallelerinde 10 bin metreküplük Battalgazi’nin Alhanuşağı, Çakıran, Hisartepe, Pelitli, Boran ve Toygar mahallelerinde 7 bin 700 metreküp, Hekimhan’ın Yukarı Selimli mahallesinde 4 bin 500 metreküp, Kale’nin Akça, Uyanık, Dedeköy, Kozluk, Bent, Kumluyazı, Üçdeğirmen, Erdemli mahallelerinde 6 bin 500 metreküp, Pütürge’nin Üçyaka, Kozluk, Çamlıdere, Hacıyan, Örencik ve Yandere mahallelerinde 10 bin metreküp Yazıhan ilçesinin Durucasu, Gövük ve Elgit mahallerinde 5 bin 400 metreküp ile Kuluncak ilçe merkezinde 4 bin metreküp taş duvar yapımı devam ediyor.