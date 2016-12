Büyükşehir belediyesi sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı

Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanları için doğaya buğday, ekmek ve et bırakıyor.

Son yılların en sert kışını yaşayan Malatya’da kuşların yanı sıra sokak hayvanlarının da soğuk havada aç ve açıkta kalmamaları için Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından tedbirler alınıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Veteriner Şube Müdürlüğü tarafından sokak hayvanları için değişik yerlerde geçici barınaklar yapıldı. Daha önce Katı Atık Sahası’nda yapılan barınaklara ek olarak 4 adet daha barınak yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bu barınaklara yem de bırakarak, hayvanların soğuğa ve açlığa karşı dayanmalarını sağlıyor.

Buğday, ekmek ve et bırakılıyor

Kış mevsiminde özellikle kar yağışının olduğu zamanlarda sokak hayvanlarının beslenmelerine yardımcı olmak amacıyla doğaya yem bırakan Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi ve İlaçlama Şube Müdürlüğü ekipleri ile Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğü ekipleri, bu yıl da yemleme çalışmalarına devam ediyor. Şehrin değişik bölgelerinde, sokak hayvanları ile yaban hayvanlarının yoğun olarak yaşadığı bölgelere, buğday, ekmek ve et bırakan ekiplerin, bu çalışmalarını kış mevsimi boyunca sürdürecekleri bildirildi. Kuşlar için bırakılan buğdayın satın alındığı belirtilirken, ekmeklerin şehir genelinde kurulan ‘Bayat Ekmek kutularından, etlerin ise başta tavuk çiftlikleri olmak üzere kasaplardan temin edildiği kaydedildi.

Büyükşehir Belediyesinin sokak hayvanları için yaptığı çalışmalara, Malatya’daki bazı hayvan sever dernek üyeleri de destek veriyor.