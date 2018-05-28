Diğer
Kategoriler
28 Mayıs 2018 16:44

Büyükşehir Belediyesi ulaşımı daha güvenli hale getiriyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi-TCDD iş birliği ile yapılan Alparslan Türkeş Bulvarı Topsöğüt üst geçit yolunun ince işleri de büyük oranda tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi ulaşımı daha güvenli hale getiriyor

28 Mayıs 2018 16:44


Kaba inşaatı TCDD tarafından yapılan üst geçidin, altyapı, yan yolları, perde duvar, stabilize ve asfaltı ise Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Aydınlatma direkleri ile korkulukların montajını da tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, Topsöğüt üst geçidinde son olarak peyzaj düzenleme çalışması yapacak.


Yeni Devlet Hastanesi, Ağız ve Diş Hastanesinin yanı sıra Yeni Kapalı Spor Salonunun da aynı bölgeye yapılmasından sonra oluşan trafik yoğunluğunu aza indirecek olan üstgeçit, Kuzey Kuşak Yolu projesinin de önemli bir parçası durumunda bulunuyor.


Değişim - dönüşüm çalışması yapılacak


Büyükşehir Belediyesi Alparslan Türkeş Bulvarında ise yakın zamanda değişim-dönüşüm ve yenileme çalışmalarına başlayacak. Üst geçitten Ergenekon köprüsüne kadar olan bölüm standartlara uygun hale getirilecek.


Büyükşehir Belediyesi TCDD iş birliğiyle bugüne kadar 2 üst geçidin yapıldığı Malatya kent merkezinde, Yeşiltepe bölgesi Babuktu mevkiinde ise üçüncü üstgeçit yapım çalışmaları devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç