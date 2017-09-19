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19 Eylül 2017 12:52

Büyükşehir Belediyesi yol açma çalışmalarına devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımını daha sağlıklı yapıya kavuşturmak için yeni yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi yol açma çalışmalarına devam ediyor

19 Eylül 2017 12:52


Çalışmalar kapsamında Malatya’nın en hızlı gelişen bölgelerinden biri olan Tecde bölgesinde imarlı yollar bir bir açılıyor. Büyükşehir Belediyesi toplam uzunluğu 3.5 kilometre olan yolun, bugüne kadar 2.3 kilometrelik bölümünü açtı.


150 bin metreküp toprak dolgu çalışmasının yapıldığı bağlantı yollarında, kazı çalışmaları devam ediyor. İmarlı yapıya sahip bölgenin daha sağlıklı yapılaşmasını sağlayacak yeni yollar bu yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.


Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yılda Tecde bölgesinde 4 kilometrelik yeni yol açma çalışması yapmış ve 30 metre genişliğinde yeni bağlantı yollarını Malatya’ya kazandırmıştı.


Malatya’nın güneyinde doğu batı istikametinde yeni bulvar, geniş yollar açarak, gelecekte oluşabilecek trafik sirkülasyonunu düzenli hale getirmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi; Güney Kuşak Yolu, Tecde-Maşti Bulvarı, Çiftik Caddesi-Fahrikayan Bulvarı hattı ile Bostanbaşı Caddesinde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.




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