Büyükşehir Belediyesi yol açmaya devam ediyor

Kent genelinde yol hizmetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahalle yollarını da yapmaya devam ediyor. Yol genişletme çalışmaları kapsamında, Kadiruşağı Mahallesini Yeşilyurt ilçesine bağlayan 5 kilometrelik yol genişletiliyor.

5 metre genişliğindeki yolu 11 metre genişliğine çıkaran Büyükşehir Belediyesi, yolun 2.5 kilometrelik bölümünü genişletti. Sarp kayalıklardan oluşan zeminde çalışmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi yolun daha güvenli hale gelmesi için çalışmaya devam edecek.

Büyükşehir Belediyesi, ayrıca Yeşilyurt ilçesinde 25 kilometre uzunluğundaki grup yolunun Seyituşağı Mahallesi sınırlarında kalan 1.1 kilometrelik yolun genişliğini 12 metre yaptı.

25 kilometrelik grup yolunda 2 yıldır çalışan Büyükşehir Belediyesi, 4 metrelik bölüm yolunu 11 metre genişliğe çıkararak, İkizce, Seyituşağı, Atalar, Darıderesi, Fadıloymağı, Çat, Yalınkaya ve Kadiruşağı mahallelerinin ulaşımını sağladı.

Zor arazi şartlarına sahip yolda birde köprü yapan Büyükşehir Belediyesi, yolu daha konforlu ve güvenli hale getirdi. Çalışmanın son etabı olan 1.1 kilometrelik Seyituşağı yoluyla beraber çalışmalar tamamlanmış olacak.