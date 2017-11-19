Diğer
Kategoriler
19 Kasım 2017 15:32

Büyükşehir Belediyesi yol çalışmalarına devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt ilçesinde 8 mahallenin ulaşımını sağlayan grup yolunda, yol genişletme çalışmalarının büyük bölümünü tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi yol çalışmalarına devam ediyor

19 Kasım 2017 15:32


Kent genelinde yol hizmetleri noktasında çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi 25 kilometre uzunluğundaki grup yolunun 20 kilometrelik bölümünü 4 metreden 11 metre genişliğine çıkardı. 5 kilometrelik bölümde ise çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.


2016 yılında 8 kilometrelik bölümü genişletilip asfaltlanan grup yolu; İkizce, Seyituşağı, Atalar, Darıderesi, Fadıloymağı, Çat, Yalınkaya ve Kadiruşağı Mahallelerinin ulaşımını sağlıyor.


Sarp kayaların arasında zorlu arazi şartlarına sahip yolu, 2 yıl gibi kısa sürede genişleten Malatya Büyükşehir Belediyesi yol üzerine birde köprü yaptı. Bölgenin ihtiyaç duyduğu hizmetleri bir bir yapan Büyükşehir Belediyesi ölüm yolunu gelecek yıl asfaltlayacak.


Büyükşehir Belediyesi yolumuzu açıyor


Malatya Büyükşehir Belediyesinin yaptığı hizmetlerden memnun olduklarını ifade eden bölge sakinleri, yol çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
12
°
C
Yağmurlu
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    12°C
  • Salı
    Yağmurlu
    8°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    8°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç