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25 Aralık 2017 12:54

Büyükşehir Belediyesinden 2.3 milyonluk ilaç yardımı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Suriyeli Mülteciler ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara 2017 yılında toplam 2 milyon 350 bin TL’lik ilaç yardımı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden 2.3 milyonluk ilaç yardımı

25 Aralık 2017 12:54


Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü tarafından temin edilen ilaçların önemli bir bölümü, Sivil Toplum Kuruluşları aracılığıyla Suriye sınırındaki mülteci kamplarına ulaştırıldı. 2017 yılında kamplardaki sağlık birimlerine toplam 1 milyon 68 bin TL değerinde ilaç gönderildi. Son olarak İYİLİK-DER aracılığıyla 147 bin TL’lik daha ilaç yardımı gönderildi. Bu yardımla birlikte mülteci kamplarına toplam 1 milyon 215 bin TL’lik ilaç yardımı yapılmış oldu.


Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılında Malatya’daki cezaevi ve huzurevine de toplam 18 bin TL’lik ilaç yardımı yaptı. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi’ne müracaat eden ihtiyaç sahibi vatandaşlara reçeteleri karşılığı yıl boyunca toplamda 1 milyon 117 bin TL’lik ilaç yardımı sağlandı.


Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ziya Kesriklioğlu, Büyükşehir Belediyesince ilaca ihtiyacı olup temin edemeyen vatandaşlara ve Suriyeli Mültecilere imkanlar dahilinde ilaç yardımı yaptıklarını belirtti. 2017 yılında yapılan yardımın genel toplamının 2 milyon 350 bin TL olduğunu belirten Kesriklioğlu, “Önümüzdeki yıl da ilaç yardımlarımız artarak devam edecek. Bu vesile ile hayırsever, duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.




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